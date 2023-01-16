Энергетик Гривач заявил, что Европа будет получать газ из США дороже российского

Европа все равно будет получать газ из США по цене, куда более чем высокой, чем были поставки из России. Об этом телеканалу «360» заявил заместитель генерального директора по газовым проблемам Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач.

«Речь идет о том, что если Европа хочет получать газ, то им нужно заключать долгосрочные контракты. Была названа цена 12 долларов, но не за тысячу кубометров, а за миллион британских термальных единиц. Если перевести на тысячу кубометров, это в районе 420–430 долларов за тысячу кубов», — отметил Гривач.

Он добавил, что такая стоимость газа куда выше, чем были поставки из России, хотя и меньше, чем действующая цена на европейском рынке. Поэтому вполне понятно, что Европе необходимо получить долгосрочные контракты, чтобы обеспечить себя топливом по приемлемой цене.

По его словам, ЕС отказывается от долгосрочных соглашений с Россией и также хочет отказаться от углеводородов. Однако насколько реализуема это затея – вопрос дискуссионный. В целом, на текущем примере видно, какую цену платит Европа при отказе от энергоносителей из РФ.

Ранее в понедельник глава крупного американского производителя газа — компании EQT — Тоби Райс заявил, что США готовы поставлять газ в европейские страны по цене $12 за MMBtu (порядка $380 за тыс. кубометров природного топлива) при условии заключения долгосрочных контрактов.