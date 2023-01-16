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Магазин для заключенных российских колоний переименовали в «Сидим – едим»

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Официальный ФСИН магазин

Магазин для заключенных российских колоний переименовали в «сидим-едим.рф». Об этом сообщает Ura.ru.

Площадка занимается продажей продуктов и товаров первой необходимости для заключенных. Отмечалось, что интерфейс и сайт магазина не будут изменены.

Позднее в пресс-службе ФСИН пояснили, что владельцем сайта является коммерческая структура, и они не имеют к «ребрендингу» никакого отношения.

Владимир Путин ранее поручил запретить до 1 мая использовать кандалы для женщин, детей и подозреваемых в ненасильственных преступлениях. Автор идеи, правозащитница Ева Меркачева заявила «Газете.Ru», что применение кандалов – это пытка и унижение человеческого достоинства, которые применяют к людям, чья вина порой не была еще доказана. Поручение президента РФ дано МВД, Генпрокуратуре, СК и ФСИН.

По словам члена СПЧ, в случае лиц, совершивших тяжкие преступления – убийц и террористов – применяются действительно жесткие и особые меры для недопущения побега. Однако, добавила она, кандалы не должны надевать на тех, кого судят «по экономических делам, за растраты, за мошенничество, за налоговые преступления и массу всяких других».

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