Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Путин оценил ситуацию в экономике РФ как «стабильную», «удовлетворительную» и «хорошую»

close
100%
Алексей Даничев/РИА Новости

Президент России Владимир Путин в интервью для программы «Москва. Кремль. Путин» оценил ситуацию в российской экономике.

По словам главы государства, показатели, которых удалось достигнуть в этой сфере, оказались лучше прогнозов «противников России», а также превысили ожидание руководства страны.

«В целом ситуация у нас не просто стабильная, а, я считаю, вполне удовлетворительная. Я скажу так аккуратно — если не хорошая», — уточнил Путин.

Ранее официальный представитель президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана Ибрагим Калын заявил, что меры западных стран, принятые против России, оказались неэффективными.

Газета «Известия», ссылаясь на доклад Минэкономразвития о состоянии энергосбережения от конца декабря, писала, что добыча и переработка нефти, газа и металлов в России подорожала и стала более затратным занятием из-за санкций.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть