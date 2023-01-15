Путин оценил ситуацию в экономике РФ как «стабильную», «удовлетворительную» и «хорошую»

Президент России Владимир Путин в интервью для программы «Москва. Кремль. Путин» оценил ситуацию в российской экономике.

По словам главы государства, показатели, которых удалось достигнуть в этой сфере, оказались лучше прогнозов «противников России», а также превысили ожидание руководства страны.

«В целом ситуация у нас не просто стабильная, а, я считаю, вполне удовлетворительная. Я скажу так аккуратно — если не хорошая», — уточнил Путин.

Ранее официальный представитель президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана Ибрагим Калын заявил, что меры западных стран, принятые против России, оказались неэффективными.

Газета «Известия», ссылаясь на доклад Минэкономразвития о состоянии энергосбережения от конца декабря, писала, что добыча и переработка нефти, газа и металлов в России подорожала и стала более затратным занятием из-за санкций.