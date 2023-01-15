ДТЭК: экстренные отключения света ввели в Киевской, Одесской и Днепропетровской областях

В энергетической компании ДТЭК «Киевские электросети» заявили, что экстренные отключения света действуют сейчас в Киевской, Одесской и Днепропетровской областях Украины.

«В регионе происходят экстренные отключения света. Графики стабилизационных отключений, составленные ранее, пока не действуют», — говорится в сообщении компании.

Ранее сообщалось, что городской электротранспорт Одессы остановился из-за новых лимитов на электроэнергию.

До этого украинское издание «Страна.ua» сообщало о взрывах в Винницкой, Николаевской, Одесской и других областях Украины. Воздушная тревога была объявлена на всей территории страны.

С 10 октября 2022 года Вооруженные силы России наносят удары по военным и энергетическим объектам Украины. Это было ответом, в частности, на взрыв на Крымском мосту, заявлял президент РФ Владимир Путин.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР).