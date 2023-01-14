Потребление лома в России сократилось на четверть по итогам 2022 года

Потребление лома черных металлов в России по итогам 2022 года упало на 25% из-за снижения выплавки стали и переориентирования производителей на чугун. Об этом пишут «Ведомости», ссылаясь на данные ассоциации ломозаготовителей «Руслом.ком».

Потребление лома черных металлов в России в 2022 года упало на 25%, до 19,9 млн т, сбор — на 32%, до 20,4 млн т. Экспорт заготовленного лома за пределы ЕАЭС (Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Россия) обрушился в 8,4 раза, до 384 000 т. В компании «Руслом.ком» указали, что потребление лома упало из-за уменьшения выплавки стали в России и снижения доли лома при производстве металла.

Источник издания в отрасли отметил, что из-за снижения вывозной пошлины растет риск возникновения дефицита лома внутри страны. В свою очередь из-за этого подорожает готовая продукция, после чего последует уменьшение производства стали. При этом заместитель министра промышленности и торговли Виктор Евтухов заявил, что рынок лома черных металлов невелик. Кроме того, на все позиции удалось снизить цены практически на треть, а по некоторые позициям на 36-39%.

По словам собеседника газеты в металлургической компании, производителям в прошлом году пришлось использовать больше чугуна из-за того, что цены на лом снижались значительно медленнее. Поэтому использование других металлов стало экономически выгодно.

7 ноября заместитель генерального директора по продажам и операциям «Северстали» Евгений Черняков заявил, что по итогам первых девяти месяцев 2022 года уровень потребления стали в машиностроительном секторе российской экономики упал на 21% в сравнении с аналогичным периодом 2021-го и составил 3,4 млн тонн.