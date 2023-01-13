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Постпред США при ООН: Штаты призывают РФ активизировать сотрудничество по зерновой сделке

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Umit Bektas/Reuters

Постпред США при Организации Объединенных Наций (ООН) Линда Томас-Гринфилд заявила, что Соединенные Штаты призывают Россию активизировать взаимодействие в рамках договоренностей об экспорте украинского продовольствия. Об этом сообщает ТАСС.

Она утверждает, что усилий, предпринимаемых в рамках зерновой сделки, «не хватает для того, чтобы покрыть мировые потребности в зерне, поставляемом по Черному морю».

«Я призываю других членов Совета Безопасности присоединиться к нам в призыве к России немедленно активизировать сотрудничество», — заявила Томас-Гринфилд.

Ранее руководитель министерства сельского хозяйства Турции Вахита Киришчи заявил, что средняя цена на пшеницу в Турции снизилась с $440 за тонну до $320 благодаря «зерновой сделке».

Зерновая сделка была заключена 22 июля 2022 года представителями России, Турции, Украины и ООН. Она предусматривает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

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