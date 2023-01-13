«Ъ»: Генпрокуратура требует взыскать с владельца бывшего расчетного банка WebMoney 10 млрд рублей

Газета «Коммерсант» выяснила, что Генпрокуратура подала иск к Андрею Трубицыну, владельцу бывшего расчетного банка платежной системы Webmoney – астраханского Консервативного коммерческого банка, который был лишен лицензии 11 февраля 2022 года и впоследствии признан банкротом. Сумма требований по иску достигает 10 млрд рублей, она взыскивается в доход государства. Ответчиками по иску, кроме Трубицына, выступают его супруга Ирина Клочкова и две подконтрольные бывшему банкиру компании – болгарская Fincom Teh Ltd и кипрская Northforce Limited.

Дело будет рассматривать Гагаринский суд Москвы.

Замгенпрокурора Игорь Ткачев требует взыскать с Трубицына 2,4 млрд рублей, с его супруги Клочковой – 500 млн рублей, с подконтрольных экс-банкиру фирм — $100 млн. Еще взыскиваются около 162 млн рублей средств банка, оставшихся на счетах Агентства по страхованю вкладов. АСВ проходит по делу третьим лицом, не заявляющим самостоятельных треблваний. Итого – порядка 10 млрд рублей.

По мнению прокуроров, Трубицын выводил крупные суммы денег за рубеж через фиктивные кипрскую и болгарскую фирмы. В Генпрокуратуре сделали вывод, что все сделки банка – как рублевые, так и валютные – были ничтожными. Прокуроры сочли, что они совершались для прикрытия противоправной деятельности Трубицына и подрывали экономическую безопасность государства.

На момент отзыва у банка лицензии кипрская и болгарская фирмы держали в нем на счетах около $140 млн. Большую часть денег они смогли вывести в другой банк РФ после лишения ККБ лицензии. Сейчас Следственный комитет РФ проверяет эти транзакции.

После отзыва лицензии вкладчики ККБ получили свои деньги в полном объеме, их требования не превышали 500 млн рублей. Кроме того, после расчета с кредиторами в банке остались не распределенными около 3 млрд рублей. Трубицын потребовал возмещения этой суммы в Агентстве по страхованию вкладов, госкорпорация вернула ему более 2,7 млрд рублей. 500 млн рублей из них Трубицын перевел своей супруге Клочковой.

ККБ был лишен лицензии, так как, по мнению Центробанка, «не осуществлял традиционную банковскую деятельность», специализируясь лишь на оказании услуг в области электронной коммерции (являлось расчетным центром и гарантом сделок внутри популярной платежной системы WebMoney). Кроме того, банк не занимался изучением «экономического смысла» операций своих клиентов, среди которых ЦБ выявил и нелегальных участников финансового рынка.