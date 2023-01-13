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Путин поручил создать механизмы компенсаций гражданам, чьи деньги были похищены

Путин поручил кабмину и ЦБ России создать механизмы компенсаций жертвам мошенников

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Depositphotos

Президент России Владимир Путин поручил кабмину РФ и Банку России рассмотреть вопрос создания в стране механизмов компенсации средств, похищенных мошенниками. Список поручений главы государства опубликован на сайте Кремля.

»Правительству РФ совместно с Банком России рассмотреть вопрос о создании механизма выплаты банками и иными кредитными организациями компенсаций клиентам, денежные средства которых были похищены в результате мошеннических действий», — следует из сообщения пресс-службы администрации президента.

В сообщении добавляется, что при необходимости следует представить предложения по соответствующим нововведениям и изменениям российском законодательстве.

Доклад о проделанной работе необходимо будет представить до 1 июля 2023 года. Ответственными за поручение назначены премьер-министр Михаил Мишустин и глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

Ранее председатель ЦБ Набиуллина сообщала, что Банк России планирует начать тестирование цифрового рубля с реальными клиентами с апреля 2023 года.

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