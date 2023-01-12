Эксперт перечислил самые востребованные в России профессии

Хедхантер, карьерный консультант Ильгиз Валинуров в разговоре с «Лентой.ру» отметил, что традиционно наиболее востребованы специалисты IT-сферы.

«Нужны программисты всех мастей, но больше всего, конечно, есть потребность в разработчиках», — сказал он.

Также, по его словам, требуются специалисты, связанные с производством, импортозамещением, инновациями и внедрением новых технологий. Валинуров отметил, что за исключением руководящих должностей, высокую заработную плату предлагают сотрудникам в банковском секторе и в сфере добычи полезных ископаемых.

Он добавил, что у ряда работников в настоящее время возникла необходимость в быстром обучении новым навыкам, компетенциям и в изучении новых технологий.

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