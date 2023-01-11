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Михаил Волков назначен гендиректором «Почты России»

Совет директоров «Почты России» назначил Михаила Волкова новым главой компании

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пресс-служба Почты России

Глава «Национальной лотереи» Михаил Волков стал генеральным директором «Почты России», сменив на этом посту Максима Акимова. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу «Почты России».

Отмечается, что решение о назначении Волкова принял совет директоров компании.

В пресс-службе отметили, у Волкова есть обширный управленческий опыт в крупных компаниях России, главным образом в управлении финансами и работе с российскими регионами.

Под началом Максима Акимова «Почта России» «справилась с вызовами ковидных ограничений», сохранив почтовое сообщение со многими странами мира, подчеркнули в пресс-службе.

В декабре 2022 года сообщалось, что правительство России направило в совет директоров «Почты России» директиву о назначении на должность гендиректора компании Волкова.

СМИ сообщали, что Акимов принял решение об уходе с должности «по личным мотивам», а также из-за «желания иметь больше свободного времени, чем у гендиректоров госкомпаний».

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