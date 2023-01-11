Аналитик Мельникова объяснила рост добычи нефти в России увеличением спроса на нее

Рост добычи нефти в России в 2022 году можно объяснить повышением спроса на топливо, рассказала «Ленте.ру» аналитик УК «Альфа-Капитал» Юлия Мельникова. По ее словам, спрос на российское топливо наблюдался даже несмотря на санкции со стороны Евросоюза и США. В 2022 году российская нефтяная отрасль нарастила объемы добычи топлива на 2% до 535 млн тонн, ранее сообщал «Коммерсант».

«Повышение добычи нефти в России в прошлом году коррелирует с ростом спроса на сырье в мире. Несмотря на ограничения со стороны западных стран на российский экспорт (введение потолка цен на российскую нефть на уровне $60 за баррель), спрос на нефть из России поддерживался за счет более низких цен на сырье. Ведь Россия продавала нефть с дисконтом», — сказала Мельникова.

По словам Мельниковой, эффект от ограничений со стороны Запада в России можно будет оценить по итогам 2023 года.

Ранее США и Евросоюз ввели потолок цен на российскую нефть на уровне $60 за баррель. Президент России Владимир Путин издал указ об ответных мерах на потолок цен. Как говорится в документе, теперь запрещены поставки российской нефти и нефтепродуктов иностранным гражданам и компаниям, если в контрактах «прямо или косвенно предусматривается использование механизма фиксации предельной цены». Сроки действия запрета на поставки нефтепродуктов в такие страны определит Кабмин.

Ответные меры вступят в силу с 1 февраля и будут действовать до 1 июля.

Первый заместитель председателя Госдумы по энергетике Сергей Левченко в беседе с «Газетой.Ru» допустил, что Россия может ввести новые ответные меры на потолок цен на нефть из РФ в любой момент.