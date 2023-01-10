Шмыгаль заявил, что Украина рассчитывает получить в 2023 году $17 млрд на восстановление

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Киев рассчитывает получить в 2023 году $17 млрд на первоочередное восстановление поврежденного в результате военных действий имущества. Об этом он сообщил во время заседания кабмина Украины, видео которого он опубликовал у себя в Telegram-канале.

«На сегодня общая сумма на восстановление из уже понятных нам источников составляет около 110 млрд гривен (почти $3 млрд – «Газета.Ru»). Всего в этом году рассчитываем получить $17 млрд или 680 млрд гривен на первоочередное восстановление поврежденного и разрушенного имущества», — сказал Шмыгаль.

Он отметил, что восстановление планируют начать в этом году.

По его словам, источниками финансирования будут конфискованные средства РФ, деньги бюджета Украины, а конкретно 35 млрд гривен ($952,3 млн). Средства на это также будут направлены международными партнерами и донорами.

Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявлял, что ущерб экономике Украине из-за боевых действий превышает $700 млрд. Он отмечал, что в госбюджете на 2023 год заложено $966 млн для строительства и ремонта общественных зданий, объектов критической инфраструктуры и обеспечения жильем временно перемещенных лиц.