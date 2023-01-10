Аналитики Всемирного банка предсказали замедление роста глобальной экономики до 1,7% в 2023 году

Темпы роста глобальной экономики в текущем году замедлятся до 1,7% против ранее предполагавшихся 3%. Ухудшение июньского прогноза связано с ужесточением денежно-кредитной политики рядом Центробанков, а также с перебоями логистических цепочек и сохранением риска рецессии, сообщает ТАСС со ссылкой на январский отчет аналитиков Всемирного банка (ВБ).

«Прогнозируется резкое замедление роста мировой экономики в 2023 году до 1,7%. Данный показатель займет третье место среди самых слабых за последние три десятилетия. Его затмевают лишь мировые рецессии, вызванные пандемией в 2020 году и глобальным финансовым кризисом в 2009 году», — говорится в материале.

При этом по итогам 2022 года рост мировой экономики, согласно оценкам банка, составил 2,9%. Однако в текущем году «повсеместный дефицит энергии» приведет к ухудшению финансовой ситуации в мире. В настоящее время глобальная экономика «оказалась в опасной близости к тому, чтобы впасть в рецессию», пришли к выводу аналитики ВБ.

29 декабря глава Министерства финансов Антон Силуанов спрогнозировал снижение ВВП России на 2,7% по итогам 2022 года. При этом в 2023-м тенденция может сохраниться в связи с международными санкциями против Москвы.