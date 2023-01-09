Аналитик Капитонов заявил о замещении ЕС российского газа рекордным импортом СПГ в 2022 году

Страны Евросоюза (ЕС) по итогам 2022 года рекордно нарастили поставки сжиженного природного газа (СПГ) взамен выпавших российских объемов. Об этом РИА Новости заявил аналитик Проектного центра по энергопереходу и ESG «Сколтеха» Сергей Капитонов.

«Евросоюз в этом году достаточно успешно заместил выпавшие объемы российского газа — около 80 миллиардов кубометров. Они были успешно заменены сжиженным газом с мировых рынков», — отметил Капитонов.

По его словам, по итогам года этот показатель оказался на рекордно высоком уровне в 125 млн тонн (170 млрд кубометров). Основная часть поставленного топлива пришла из США.

Он добавил, что Европа в течение года покупала партии СПГ из всех возможных источников, которые были доступны на рынке. Поэтому европейские страны, в тот момент, были готовы заплатить любые деньги, лишь бы получить партии топлива. При этом Азия в тот момент недополучила свои объемы.

8 января консультант компании «Выгон Консалтинг» Иван Тимонин заявил, что Страны Европы нарастили закупку сжиженного природного газа (СПГ) из США в 2022 году в 2,5 раза.