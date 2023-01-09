Эксперты назвали сценарии развития российской экономики в 2023 году

Аналитики Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) назвали четыре возможных сценария развития российской экономики в 2023 году. Об этом сообщает газета «Ведомости».

Четыре сценария получили следующие названия: активизм, вторые 2010-е, кризис без изоляции и кризисный. Первый — самый благоприятный, он будет возможен, если рост мировой экономики останется на цифре 3% и стоимость энергоносителей останется достаточно высокой. Худший вариант — кризисный, он случится, если в мировой экономике произойдет общий спад, а санкции будут сниматься медленно.

В первом случае ВВП России станет расти, во втором — упадет более чем на 6%.

Вторые 2010-е и кризис без изоляции — промежуточные варианты между двумя крайностями.

Ранее министр финансов России Антон Силуанов сообщил, что по итогам 2022 года рост цен будет порядка 12%. Он подчеркнул, что ожидания Минфина относительно уровня инфляции в этом году были «значительно выше».