Россия заняла 50-е место в мире по уровню инфляции в октябре 2022 года

Россия в октябре 2022 года заняла 50-ю строчку среди всех стран мира по уровню инфляции. Об этом сообщают РИА Новости, ссылаясь на собственное исследование.

«С показателем инфляции в 12,6% в октябре Россия расположилась на 50-м месте. Ее соседками по рейтингу стали Чили (12,8%) и Самоа (12,4%)», — отметили в публикации.

Согласно полученным данным, самая высокая инфляция среди всех стран была в Зимбабве. В октябре 2022 года она была на уровне 268,8%. Второе место у Ливана с показателем в 158,5%. Третья строчка за Венесуэлой с инфляцией на уровне 155,8%. Четвертая позиция у Судана с 102,6%. Замыкает пятерку рейтинга Аргентина с инфляцией в 88%.

В октябре 2022 года в мире также было шесть стран с ростом инфляции от 30% до 40%, и 10 стран, где инфляция росла от 20% до 30%.

В конце декабря руководитель направления анализа и прогнозирования макроэкономических процессов Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) Дмитрий Белоусов заявил о наличии в России признаков развития сектора теневых расчетов. Как утверждает экономист, наиболее очевидным из скрытых антиинфляционных факторов является расширение сферы расчетов, обслуживаемых наличными и платежными картами.

До этого Росстат увеличил список товаров и услуг, необходимых для подсчета инфляции с 2023 года, на восемь позиций.