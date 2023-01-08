Эрдоган: Турция будет поставлять зерно из России бедным странам Африки

Президент Турции Тайип Эрдоган на встрече с представителями женских организаций в Анталье подтвердил планы поставлять через турецкую территорию зерно из РФ в бедные африканские страны. Об этом сообщает телеканал TRT.

«Господин Путин говорит: «Мы готовы отдавать зерно бесплатно, а вы отправляйте его бедным странам Африки». Мы отвечаем, что готовы брать зерно, перерабатывать его в муку и затем направлять в африканские государства», — сказал турецкий лидер.

По его словам, сейчас из портов Украины от 44% до 46% сельскохозяйственной продукции вывозят в европейские страны, а не в нуждающиеся государства.

Ранее глава Минобороны Турции Хулуси Акар заявил в эфире телеканала ТRТ, что порядка 17 млн тонн зерновых вывезли по морскому гуманитарному коридору с начала реализации зерновой сделки.

Соглашение о создании коридора по вывозу по Черному морю сельхозпродукции с Украины 22 июля в Стамбуле подписали представители России, Турции, Украины и ООН.