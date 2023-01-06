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Bloomberg сообщил, что Китай закупает нефть, которую хотели импортировать страны Европы

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Китай закупает сырую нефть, которую обычно направляют в Европу. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на информацию трейдеров.

По их данным, Пекин уже купил 5 млн баррелей преимущественно сырья из Казахстана. Кроме того, китайский нефтетрейдер Unipec приобрел не менее 2 млн баррелей норвежской нефти Johan Sverdrup для погрузки в январе 2023 года.

Как отметили в Bloomberg, КНР покупает нефть, важную для европейских стран, которые снизили объем ее закупки у Москвы в 2022 году.

Страны G7 (Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США), Евросоюз (ЕС) и Австралия ввели с 5 декабря потолок цен на поставляемую морем российскую нефть в $60 за баррель.

В ответ 27 декабря президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому с 1 февраля 2023 года начнет действовать запрет на поставки российской нефти в страны, использующие потолок цен.

Ранее 6 января глава министерства иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу заявил, что потолок цен на покупку нефти из России должен быть ниже рыночной стоимости сырой нефти.

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