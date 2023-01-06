Путин заявил, что Промсвязьбанк сохранил доходность и нарастил финансирование

Российский Промсвязьбанк, несмотря на нынешнюю ситуацию, не только сохранил доходность, но и нарастил финансирование. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе встречи с главой этой кредитной организации Петром Фрадковым.

«Вижу, что в условиях сегодняшних реалий банк не только сохранил доходность своей деятельности, но и нарастил финансирование», — сказал Путин.

Фрадков в ответ подтвердил эти данные и отметил, что Промсвязьбанк по итогам 2022 года попал в топ-5 «крупнейших кредитных институтов» страны с активами в объеме почти 5 трлн руб.

В мае 2018 года Агентство по страхованию вкладов (АСВ), владеющее на тот момент 100% ценных бумаг банка, передало всю долю в государственную казну. С 2019 года Промсвязьбанк является опорной структурой оборонно-промышленного комплекса России.

Во второй половине ноября глава государства подписал указ, согласно которому Центральные банки Донецкой и Луганской народных республик преобразуют в общества с ограниченной ответственностью и передадут Промсвязьбанку.