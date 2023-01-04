Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Экономист назвала политику ФРС и конгресса угрозой экономике США

Эксперт де Ружи: курс ФРС США и американского конгресса несет угрозу экономике страны

close
100%
Depositphotos

Экономист Вероник де Ружи в статье для издания New York Post написала, что политика Федеральной резервной системы (ФРС) США и курс конгресса – два фактора «экономической агонии» стране.

Она отметила, что первый фактор риска заключается в том, что ФРС перестанет повышать ключевую ставку до момента, когда инфляцию удастся взять под контроль. Второй фактор риска – продолжение безответственной финансовой политики конгресса, при котором нерационально расходуются средства.

Де Ружи предупредила, что если ФРС смягчит слишком рано свою политику, то экономика США будет страдать от высокой инфляции и роста безработицы.

Также экономист упомянула про закон о бюджете на 2023 год. В частности, эксперт назвала его безрассудным, указав, что он гарантированно будет инфляционным. В итоге, по мнению де Ружи, действия конгрессменов окажут еще большее давление на ФРС и усложнят текущую экономическую ситуацию в стране.

Накануне сообщалось, что большинство жителей США ожидают сложной ситуации в экономике и внутренней политике в 2023 году.

Ранее американский политик, кандидат на пост губернатора штата Кентукки Джеффри Янг заявил, что после поражения США, НАТО и правительства Украины перед российской армией, экономика западного мира «потерпит коллапс».

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть