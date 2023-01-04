Экономист назвала политику ФРС и конгресса угрозой экономике США

Экономист Вероник де Ружи в статье для издания New York Post написала, что политика Федеральной резервной системы (ФРС) США и курс конгресса – два фактора «экономической агонии» стране.

Она отметила, что первый фактор риска заключается в том, что ФРС перестанет повышать ключевую ставку до момента, когда инфляцию удастся взять под контроль. Второй фактор риска – продолжение безответственной финансовой политики конгресса, при котором нерационально расходуются средства.

Де Ружи предупредила, что если ФРС смягчит слишком рано свою политику, то экономика США будет страдать от высокой инфляции и роста безработицы.

Также экономист упомянула про закон о бюджете на 2023 год. В частности, эксперт назвала его безрассудным, указав, что он гарантированно будет инфляционным. В итоге, по мнению де Ружи, действия конгрессменов окажут еще большее давление на ФРС и усложнят текущую экономическую ситуацию в стране.

Накануне сообщалось, что большинство жителей США ожидают сложной ситуации в экономике и внутренней политике в 2023 году.

Ранее американский политик, кандидат на пост губернатора штата Кентукки Джеффри Янг заявил, что после поражения США, НАТО и правительства Украины перед российской армией, экономика западного мира «потерпит коллапс».