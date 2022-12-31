Первое судно с удобрениями из России для Африки прибыло в порт Бейра в Мозамбике

Судно MV Greenwich с первой партией российских удобрений для Африки, предназначенной для Малави, вошло в субботу, 31 декабря, в акваторию мозамбикского порта Бейра. Об этом заявили ТАСС в портовой службе контроля за движением судов.

«Грузовое судно Greenwich прибыло и встало на рейде», — пояснили в организации.

Судну удалось достичь точки назначения в соответствии с графиком.

Как уточняется, на борту морского судна расположено 20 тыс. тонн удобрений, которые принадлежат российскому предприятию «Уралхим-Уралкалий».

При этом в посольстве России в Мозамбике разъяснили, что судно будет находиться на якорной стоянке в ожидании разгрузки. Разгружать продукцию могут начать не ранее, чем 1 февраля 2023 года. Срок разгрузки доставленной партии установили в рамках технического графика работы порта Бейры.

Ранее стало известно, что 25 декабря судно зашло в Гкеберху из-за шторма.

Также пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что проблема с экспортом российских удобрений полностью не решена.