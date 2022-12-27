Силуанов назвал финансовую поддержку семей с детьми приоритетом для российского бюджета

Оказание финансовой поддержки семьям с детьми является приоритетным направлением для выделения денежных средств из федерального бюджета России. Министерство финансов (Минфин) скорее пойдет на сокращение инфраструктурных расходов, чем снизит размер обязательств перед данной категорией граждан, приводит слова главы ведомства Антона Силуанова агентство «Прайм».

«Поддержка семей с детьми, поддержка малоимущих граждан — это главная задача государства. Поэтому при любых обстоятельствах мы будем финансировать. Мы лучше откажемся от дорог, откажемся от каких-то инфраструктурных объектов, но это будет профинансировано», — заявил Силуанов.

Он также уточнил, что с 2023 года в России будет реализован переход на единое социальное пособие. Оно заменит ряд выплат — от беременности женщины и до достижения ее ребенком 17-летнего возраста. Пособие будет начисляться гражданам через Социальный фонд. На выстраивание данной системы у властей ушло продолжительное время.

«Это структурная мера, к которой мы шли достаточно давно и продумывали, выстраивали эту систему. Мы думали, что, может быть, она будет чуть более растянута во времени, но мы ее сделали гораздо быстрее, чем изначально планировали, и правильно, потому что основное количество людей, которые живут ниже прожиточного минимума — это семьи с детьми», — заключил Силуанов.

27 декабря министр финансов Антон Силуанов заявил о сохранении внешних рисков для российского бюджета в следующем году. Основной причиной станет действие расширенных международных санкций против Москвы.