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Жители Запорожской области смогут обменять гривны на рубли до 1 апреля 2023 года

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Global Look Press

Председатель правительства Запорожской области Антон Кольцов сообщил, что жители региона смогут поменять гривны на рубли до 1 апреля 2023 года. При этом хождение украинской валюты прекратится в области уже с 1 января. Об этом сообщает ТАСС.

«Физлица смогут обменять гривну в любом отделении банка ПСБ и МРБ до 1 апреля 2023 года», — сказал Кольцов.

Он отметил, что пока для обмена нет ограничений по сумме.

Аналогичные сроки обмена установлены и для юрлиц. По словам Кольцова, на конец года они должны подсчитать количество гривны в кассах, до 20 января сдать акт в обслуживающих их банк, а до 1 апреля обменять валюту.

Ранее сообщалось, что жители Донецкой народной республики смогут с 1 января 2023 года обменять украинские гривны на российские рубли в отделениях банков.

24 февраля президент России Владимир Путин принял решение о проведении специальной военной операции по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ДНР и ЛНР.

По итогам сентябрьских референдумов Донецкая и Луганская народные республики, а также Херсонская и Запорожская области вошли в состав России.

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