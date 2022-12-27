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Посол Коронелли: Мексика останется в числе ведущих торговых партнеров РФ в регионе

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Siegfried Grassegger/Global Look Press

Посол России в Мексике Виктор Коронелли заявил, что антироссийские санкции западных стран не привели к обрыву торгово-экономических связей между РФ и латиноамериканской страной. Его слова передает ТАСС.

Как отметил Коронелли, говорить об обвале товарооборота сейчас не приходится.

По словам дипломата, объективные сложности, связанные с санкционным давлением на Россию и дружественные ей страны, есть, однако они не носят критического характера, и торговля продолжается».

Коронелли упомянул, что в 2021 году у РФ и Мексики был рекордный объем товарооборота, составивший $4,8 млрд. Он допустил, что в 2022 году этот показатель может немного просесть, однако при этом Мексика все равно останется по объемам товарооборота вторым партнером России в регионе после Бразилии».

Ранее вице-премьер Армении заявил, что за 10 месяцев 2022 года товарооборот с РФ стал рекордным и составил $3,8 млрд.

Президент России Владимир Путин на встрече с белорусским лидером Александром Лукашенко в Минске также говорил о том, что за 10 месяцев текущего года товарооборот между двумя странами вырос на 10% и до конца года, скорее всего, достигнет рекордных $40 млрд.

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