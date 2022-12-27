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«Ведомости»: в России производителей сахара могут вновь обязать зафиксировать цены

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Даша Зайцева/«Газета.Ru»

Министерство хозяйства России предупредило производителей сахара о возможном заключении нового соглашения, которое будет ограничивать цены на этот товар, если в первом квартале 2023 года его оптовая стоимость превысит 50–53 руб. за 1 кг. Об этом заявила замминистра сельского хозяйства Оксана Лут на совещании, прошедшем 26 декабря, пишет газета «Ведомости», ссылаясь на двух участников данного мероприятия.

По информации источников, поводом для совещания стал резкий рост оптовой стоимости сахара с 19 по 25 декабря. Как заявила Лут, цена на этот продукт увеличилась на 10–15% в зависимости от производителя и региона.

На совещании были компании «Русагро» («Русский сахар», «Чайкофский»), «Продимекс» (бренды Naturiqa, «Продимекс»), «Доминант», АО «Кристалл», Агрокомплекс им. Н. И. Ткачева.

Гендиректор «Продимекса» Виктор Алексахин объяснил, что стоимость сахара выросла, в том числе из-за снижения курса рубля. Представители других компаний решили не комментировать ситуацию. В Минсельхозе не стали отвечать на запрос издания. Запрос, направленный в это ведомство, остался без ответа. В «Союзсахаре», объединяющем производителей, также отказались от комментариев.

Соглашение, ограничивающее цены на сахар, было заключено между Минпромторгом, Минсельхозом, производителями сахара и торговыми сетями 16 декабря 2020 года, после того президент России Владимир Путин публично обратил внимание на рост цен на некоторые продукты. Стороны договорились о потолке в 36 руб. за 1 кг, розничная цена не должна была быть выше 46 руб. за 1 кг. Данное соглашение действовало до 1 июня 2021 года.

По сравнению с минувшей неделей (с 12 по 18 декабря) цена на сахар в Центральном федеральном округе выросла на 7,2%, до 49 636 руб. за 1 т, включая НДС, следует из данных Национальной товарной биржи. По данным издания Sugar.ru, оптовые цены к концу предыдущей недели остановились на уровне 52–53 руб. за 1 кг.

Ранее сообщалось, что российские ученые создали «сахар для похудения».

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