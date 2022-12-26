В «Росатоме» рассказали об объемах экспорта продукции

Объем поставок продукции «Росатома» за границу по итогам 2022 года превысит $10 млрд. Об этом в интервью газете «Известия» сообщил генеральный директор атомной госкорпорации Алексей Лихачев.

«В этом году мы преодолеем психологически важный барьер в поставках нашей продукции за рубеж на сумму $10 млрд», — сказал Лихачев.

Объем экспорта, как отметил глава «Росатома», вырастет по итогам этого года примерно на 15%. Несмотря на текущую геополитическую обстановку портфель зарубежных заказов корпорации на 10 лет вперед держится на уровне в $200 млрд, добавил Лихачев.

В начале декабря, по случаю 15-летия корпорации, президент России Владимир Путин высоко оценил вклад «Росатома» в укрепление «ядерной триады» страны.

В конце ноября первый заместитель генерального директора «Росатома» Кирилл Комаров сообщил, что госкорпорация с начала 2022 года заключила 12 новых урановых контрактов с семью странами.