Мишустин утвердил положение о правлении единого Соцфонда России

Председатель правительства России Михаил Мишустин утвердил положение, в котором перечислен состав правления Социального фонда. Об этом сообщается на сайте кабмина.

«В состав правления Фонда пенсионного и социального страхования (Социального фонда) войдут представители Минтруда, Минфина, Центробанка, сенаторы и депутаты, а также представители общероссийских общественных объединений и организаций», — отметили в публикации.

В публикации добавили, что правление фонда будет коллегиальным органом управления Социальным фондом. Это орган будет заниматься вопросами, которые будут касаться приоритетных направлений развития систем страхования, бюджетов фонда и формирования плановых резервов.

24 декабря председатель Социального фонда России Сергей Чирков заявил, что новое ведомство сохранит сроки перечисления пенсий и всех выплат. По его словам, объединение Пенсионного фонда России (ПФР) и Фонда социального страхования РФ (ФСС) предполагает «полную преемственность всех выплат, услуг и обязательств, которые сегодня есть в компетенции двух фондов».

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон о формировании единого Фонда пенсионного и социального страхования за счет объединения ПФР и ФСС.