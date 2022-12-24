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В Раде заявили о переговорах по закупке альтернативных систем генерирования энергии

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РИА «Новости»

Глава комитета Верховной рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус заявил, что Украина ведет переговоры по закупке альтернативных систем генерирования энергии. Об этом он сообщил в эфире телеканала «Рада».

«Были определенные договоренности и на сегодняшний день около двух десятков электростанций, которые уже готовы. Дальше вопрос их приобретения — или за собственные средства, или за средства финансовой помощи наших партнеров, затем транспортировать на Украину и установить», — сказал Герус.

Он отметил, что несколько электростанций уже готовы и могут быть установлены в ближайшие пару месяцев.

Ранее глава администрации Киевской области Алексей Кулеба называл критической ситуацию с энергоснабжением в регионе. По его словам, в результате масштабных повреждений энергетической инфраструктуры «Укрэнерго» применяет экстренные отключения электричества для 80% жителей региона.

Глава минэнерго Украины Герман Галущенко заявлял, что энергосистему страны можно восстановить только к лету, но при условии если не будет новых обстрелов.

С 10 октября Вооруженные силы России наносят удары по военным и энергетическим объектам Украины. Это было ответом, в частности, на взрыв на Крымском мосту, заявлял президент Российской Федерации Владимир Путин.

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