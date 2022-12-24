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Депутат Герус считает низким риск возникновения дефицита топлива на Украине

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Efrem Lukatsky/AP

Риск возникновения дефицита топлива на Украине в настоящий момент оценивается как очень низкий, рассказал депутат Рады Андрей Герус. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам украинского парламентария, пока в стране достаточно топлива.

«В декабре импорт, поставки в Украину нефтепродуктов увеличились, их становится больше. Понятно, спрос увеличивается в связи с работой генераторов», — подчеркнул депутат.

Герус обратил внимание, что все видят спрос и рынок продолжат реагировать, а поставки удалось наладить

«Риски очень низкие, что у нас может возникнуть какой-то серьезный дефицит топлива», — добавил политик.

В настоящее время на Украине продолжается специальная операция Вооруженных сил России. О ее начале 24 февраля объявил президент РФ Владимир Путин. По его словам, цель военных действий заключается в демилитаризации соседней страны и денацификации ее властей.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

Ранее стало известно, что в городах Украины организуют пункты обогрева на случай проблем с отоплением

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