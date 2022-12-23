Мишустин: Герои России и Герои Труда смогут получить выплаты без подачи заявлений

Герои России и герои Труда по поручению президента Владимира Путина смогут получить выплаты без предоставления заявлений. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, передает ТАСС.

Политик пояснил, что после корректировки законодательства гражданам не понадобится подавать заявления или подтверждающие документы на получение такой поддержки, это будет делаться через единую систему межведомственного электронного взаимодействия.

Уведомления о назначении выплаты россияне получат в течение трех рабочих дней.

При этом граждане с геройскими званиями вправе выбирать наиболее удобный для себя способ: денежные средства или натуральные льготы. Обратиться за назначением или изменением меры поддержки можно будет по телефону, электронной почте или через портал госуслуг.

Ранее глава комиссии по защите социальных и экономических прав Ассоциации юристов России Оксана Старожильцева напомнила о том, что инвалиды, ветераны, пострадавшие от воздействия радиации, герои Труда, герои России и СССР могут рассчитывать на дополнительную ежемесячную денежную выплату.