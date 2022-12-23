На Украине планируют конфисковать энергокомпании, принадлежащие подсанкционным лицам

Заместитель главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Ростислав Шурма заявил, что украинские энергораспределительные компании, принадлежащие лицам, в отношении которых введены санкции, будут конфискованы. Об этом он сказал в интервью «РБК – Украина».

По его словам, после того как процедура конфискации будет завершена, пакеты акций этих компаний тоже будут переданы в управление украинских распределительных сетей.

«По мере того как будет реализовываться закон о применении санкций, возможно, количество этих предприятий будет увеличиваться», — сказал Шурма, не указав, о каких именно компаниях идет речь.

Ранее сообщалось, что в США одобрили передачу Украине активов «российских олигархов» и организаций, находящихся под санкциями.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

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