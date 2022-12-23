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Мишустин: кабмин выделит 23 декабря почти 1,5 трлн рублей на пенсии и надбавки

Правительство 23 декабря выделит Пенсионному фонду России почти 1,5 трлн рублей на выплату пенсий и надбавок для неработающих пенсионеров в этом и предстоящем годах. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании кабмина, передает ТАСС.

Надбавки смогут получить граждане, чей доход ниже регионального прожиточного минимума, пояснил политик.

Ранее 19 декабря президент России Владимир Путин подписал закон об ожидаемом периоде выплат накопительной части пенсии. Согласно закону, с 1 января 2023 года ожидаемый период выплаты накопительной пенсии составит 264 месяца.

До этого в мэрии Москвы сообщали, что с января 2023 года социальные выплаты проиндексируют на 10%. Это почти в два раза больше прогноза по росту доходов городского бюджета. Выплаты также будут больше, чем индексация тарифов ЖКХ и проезда в общественном транспорте.

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