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Кремль: Указ Путина по «Газпрому» не является ответом на потолок цен на энергоресурсы

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Сергей Гунеев/РИА «Новости»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на брифинге с журналистами сообщил, что указ главы российского государства Владимира Путина об ответных мерах на недружественные действия некоторых государств — это не ответ на введение Западом потолка цен на энергоресурсы.

Это решение, которое не связано с нововведениями этими европейскими. Это ответ на действия ряда недружественных стран», — сказал он.

Накануне Владимир Путин рассказал о намерении в понедельник–вторник подписать указ об ответных предупредительных мерах на ввод потолка цен на нефть из России.

Ранее Дмитрий Песков по ходу брифинга заявил, что российская сторона ничего не знает о том, что офис украинского президента Владимира Зеленского разрабатывает план мирного урегулирования конфликта.

В настоящее время на Украине продолжается специальная операция Вооруженных сил РФ. О ее начале 24 февраля объявил президент России Владимир Путин. По его словам, цель военных действий заключается в демилитаризации соседней страны и денацификации ее властей.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

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