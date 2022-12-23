Австрийская OMV анализирует ситуацию с запретом «Газпрому» закупать газ у совместных компаний

В австрийском нефтегазовом концерне OMV проанализируют ситуацию в связи с ограничением для «Газпрома» покупки газа у совместных с OMV и немецкой Wintershall предприятий, передает РИА Новости.

В концерне отметили, что с 1 марта 2022 года изменили «метод консолидации российского бизнеса» и показатели в РФ больше не включают в «оперативные показатели, результаты деятельности или денежные потоки» OMV.

22 декабря президент РФ Владимир Путин подписал указ, который запрещает «Газпрому» до 1 октября 2023 года покупать газ и услуги у совместных с австрийской OMV и германской Wintershall Dea предприятий по цене выше установленной российским правительством.

Запрет установлен для оплаты поставок газа, газового конденсата и услуг по их добыче на Южно-Русском месторождении и Ачимовских залежах Уренгойского месторождения «в случае, если размер обязательств рассчитан по цене на горючий природный газ, превышающей предельный размер цены, установленный правительством».

Предельную стоимость покупки установят в течение 10 дней. «Газпрому» также запретили исполнять ряд обязательств по оплате газа лицам, связанным с иностранными государствами, которые совершают в отношении РФ и российских юридических и физических лиц недружественные действия.