РБК: клиенты крупных страховщиков стали интересоваться страхованием от военных рисков

Клиенты крупных страховых компаний в России начали интересоваться предоставлением услуг по страхованию от военных рисков. Об этом сообщает РБК со ссылкой на соответствующие заявления страховых фирм.

«У бизнеса появляется интерес, связанный с военными действиями. Мы получали запросы на страхование военных рисков в отношении грузов, морских судов, автомобилей, спецтехники», — заявил заместитель директора департамента андеррайтинга и перестрахования компании «Абсолют Страхование» Михаил Черных.

По словам гендиректора «Совкомбанк Страхование» Игоря Лаппи, спрос на страхование от военных рисков в настоящее время фиксируется прежде всего на приграничных территориях. Однако застраховать подобные риски возможно только в том случае, если они прямо предусмотрены в условиях договора, пояснил Черных.

21 декабря аналитики Страхового Дома «ВСК» сообщили, что россияне поедут на Новый год в Турцию, Грузию и Египет. В эти страны граждане оформили больше всего полисов страхования за рубеж. В число наиболее популярных направлений также вошли Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), а абсолютным лидером стала Турция — на ее долю пришлось 56% полисов страхования путешествующих.