Минфин США объявил о новых санкциях против 10 российских компаний, связанных с судоходством, передает РИА Новости.

В санкционный список попали НИИ судового машиностроения, концерн Моринформсистема «Агат», АО «Морские навигационные системы» и другие компании.

Ранее власти Соединенных Штатов ввели санкции в отношении пяти членов совета директоров Российских железных дорог (РЖД), включая вице-премьеров РФ Дмитрия Чернышенко и Андрея Белоусова.

В пояснительных материалах говорится, что кроме Чернышенко и Белоусова в список также попали генеральный директор РЖД Олег Белозеров, председатель совета директоров ПАО «Совкомфлот» Сергей Франк и замминистра финансов РФ Алексей Сазанов.

До этого сообщалось, что Минфин США ввел санкции в отношении одного из основных владельцев «Норникеля» Владимира Потанина, первого зампреда правительства Андрея Белоусова, а также ряда российских губернаторов.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз в беседе с «Газетой.Ru» прокомментировал попадание в санкционный список Минфина США и заявил, что американские санкции никак не повлияют на его жизнь.