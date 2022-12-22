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Минфин США объявил о новых санкциях против 10 российских компаний

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Global Look Press

Минфин США объявил о новых санкциях против 10 российских компаний, связанных с судоходством, передает РИА Новости.

В санкционный список попали НИИ судового машиностроения, концерн Моринформсистема «Агат», АО «Морские навигационные системы» и другие компании.

Ранее власти Соединенных Штатов ввели санкции в отношении пяти членов совета директоров Российских железных дорог (РЖД), включая вице-премьеров РФ Дмитрия Чернышенко и Андрея Белоусова.

В пояснительных материалах говорится, что кроме Чернышенко и Белоусова в список также попали генеральный директор РЖД Олег Белозеров, председатель совета директоров ПАО «Совкомфлот» Сергей Франк и замминистра финансов РФ Алексей Сазанов.

До этого сообщалось, что Минфин США ввел санкции в отношении одного из основных владельцев «Норникеля» Владимира Потанина, первого зампреда правительства Андрея Белоусова, а также ряда российских губернаторов.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз в беседе с «Газетой.Ru» прокомментировал попадание в санкционный список Минфина США и заявил, что американские санкции никак не повлияют на его жизнь.

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