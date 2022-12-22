Bloomberg: Германия увеличила сжигание угля для производства электроэнергии

В Германии восстановили работу нескольких угольных электростанций, чтобы бороться с «беспрецедентным» энергетическим кризисом. Об этом пишет Bloomberg.

В материале отмечается, что Германия сейчас сжигает ископаемое топливо для производства электроэнергии самыми быстрыми темпами как минимум за шесть лет, несмотря на планы по сокращению выбросов, тем самым пытаясь «сбалансировать краткосрочный приоритет укрепления энергетической безопасности с долгосрочной целью нулевых выбросов».

Согласно приведенным данным федерального статистического управления Destatis, в настоящее время страна производит более трети своей электроэнергии на угольных электростанциях, и в третьем квартале от угольной генерации было получено на 13,3% больше энергии, чем за тот же период годом ранее.

Для этого стране пришлось возобновить работу нескольких угольных электростанций. При этом правящая коалиция настаивает на отказе от использования угля к 2030 году, а не к 2038 году, как планировалось.

Ранее Всемирный банк спрогнозировал рост цены на природный газ в Европе в четыре раза к 2024 году по сравнению со средней за предыдущую пятилетку.