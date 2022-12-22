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Доля рубля и тенге во взаиморасчетах Казахстана и России приблизилась к 70%

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Доля рублей и тенге во взаиморасчетах между Россией и Казахстаном приблизилась к уровню 70-75%. Об этом в интервью ТАСС заявил посол Казахстана в Москве Ермек Кошербаев.

«Доля расчетов в нацвалютах растет. Приближается к 70-75% сейчас», — отметил он.

Кошербаев также уточнил, что Казахстан выразил намерение увеличить присутствие в стране российского капитала и сделает для этого все возможное.

«Казахстан рассчитывает на усиление. Мы будем делать все возможное для обеспечения этого присутствия на постоянной основе», — подчеркнул Кошербаев.

Ранее российский посол в Казахстане Алексей Бородавкин заявил, что для России критически важно сотрудничество с Казахстаном в сфере обороны и безопасности. Он обратил внимание, что вопросы обороны и безопасности всегда были важны для России, но сейчас это абсолютный приоритет. По словам дипломата, на деле так и происходит: между странами есть договор о военном сотрудничестве, Казахстан — активный участник Организации договора о коллективной безопасности.

А президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев оценил вклад российского коллеги Владимира Путина в развитие отношений Казахстана и РФ.

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