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Французский бренд нижнего белья DIM покинет РФ

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Depositphotos

Сеть нижнего белья DIM приступила к ликвидации юридического лица, отвечающего за развитие деятельности французского бренда в РФ. Об этом сообщают «Ведомости».

Предполагается, что франчайзинговые магазины на территории России будут продолжать работу, но они сменят вывеску.

Сведения, что франчайзинговые магазины продолжат работу даже после закрытия центрального офиса DIM, подтверждены двумя консультантами по недвижимости.

В частности, партнер бренда в московском регионе не планирует закрывать свою точку и не испытывает проблем с поставками, добавил собеседник газеты.

Как отмечается, юрлицо «Ди-би-ай рус» уже в процессе ликвидации.

Летом стало известно, что европейский бренд нижнего белья Triumph планирует закрыть магазины в России до конца года. Не исключалось, что Triumph не смог наладить поставки в условиях санкций.

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Санкции против России
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