Большинство россиян сообщили, что никто из их знакомых не терял работу в последнее время

Почти три четверти россиян – 70% — сообщили, что никто из их знакомых не потерял работу в последние два-три месяца. Это следует из опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), передает РИА Новости.

По данным ВЦИОМ, 15% респондентов сказали, что работу потеряли 1-3 человека среди их окружения. Еще 6% отметили, что достаточно много человек среди их знакомых лишись работы.

Как ранее сообщала «Газета.Ru», чаще всего в России увольняют с работы за то, что человек совершил аморальный поступок или находится в плохих отношениях с коллективом. К такому выводу пришли авторы исследования сервиса Работа.ру и СберСтрахования на основе опроса. Было опрошено свыше 1 тыс. представителей российских компаний из всех регионов страны.

Совершение аморального проступка в качестве основной причины увольнения назвали 45% работодателей, напряженные отношения с коллегами — 36%.

Среди других причин для увольнения работодатели назвали то, что сотрудник часто опаздывает, болеет или отпрашивается.

Некоторые могут расторгнуть договор с работником за то, что он часто отвлекается, еще часть руководителей выбрали вариант «недоступен в рабочее время». Помимо этого в качестве возможной причины увольнения были названы отказ брать сверхурочные, личная неприязнь или то, что человек не справляется со своими обязанностями.