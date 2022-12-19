Аналитик Нюхалов счел плюсом продления льготной ипотеки сохранение планов по покупке жилья

Преимуществом продления государственной программы льготной ипотеки до 1 июля 2024 года с увеличением ставки с 7% до 8% является сохранение планов по покупке жилья на российском рынке недвижимости. Слова директора по продажам ГК «Гранель» Сергея Нюхалова приводит газета «Известия».

«При отмене льготной ипотеки спрос мог бы сократиться на 10% <....> Сейчас же и люди смогут улучшить свои жилищные условия, как и планировали, и застройщики сохранить темпы продаж», — заявил Нюхалов.

По его словам, многие потенциальные покупатели жилья отказались бы от своих планов улучшить квартирные условия при повышенной процентной ставке по ипотечным кредитам. Без государственной программы они бы отложили собственные намерения по приобретению новой жилплощади до «до лучших времен». В то же время повышение ставки до 8% не является критичной для строительной отрасли.

«Это (сохранение программы льготной ипотеки — «Газета.Ru») позволит поддержать покупательскую активность. А спрос на семейную ипотеку, по нашим оценкам, может вырасти как минимум на 15%, этому будут способствовать новые условия госпрограммы», — заключил Нюхалов.

18 декабря директор по продажам федеральной компании «Этажи» Сергей Зайцев заявил, что после поручения президента России Владимира Путина о продлении госпрограммы льготной ипотеки до июля 2024 года застройщики перестали повышать скидочные предложения на новые объекты недвижимости. В настоящее время дисконты на внутреннем рынке достигли предельных 25-30%.