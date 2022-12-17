Губернаторы Кондратьев, Владимиров и Голубев попросили Путина контролировать экспорт зерна

Глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что он вместе с главой Ставропольского края Владимиром Владимировым и губернатором Ростовской области Василием Голубевым обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой взять под государственный контроль экспорт российского зерна. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«С коллегами-губернаторами выступили с инициативой ограничить долю иностранных трейдеров на предприятиях АПК», — сообщил Кондратьев.

В своем посте губернатор упомянул документальный фильм Андрея Кондрашова «Зерно» об актуальной ситуации в части экспорта зерна, а также «о том, как зарубежные компании выкачивают зерно по «теневым звеньям цепи». Лента вышла на телеканале «Россия-1» 17 декабря.

В фильме представлены выдержки из письма трех губернаторов, предлагающих ограничить максимальную долю прямого и косвенного участия нерезидентов в АПК, перенести головные компании из иностранных юрисдикций в российскую.

Ранее РБК сообщало, что главы трех регионов России, которые являются крупнейшими по производству зерна, обратились к президенту России Владимиру Путину с просьбой ограничить до 20% долю иностранных граждан на зерновом рынке.