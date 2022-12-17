Туроператор планирует рейсами Red Wings вывезти клиентов, застрявших в Египте

Туристический оператор Fun&Sun планирует вывезти в субботу, 17 декабря, порядка 150 своих клиентов, оставшихся в Египте по причине закрытия Иорданией неба для перелетов авиакомпании iFly. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на генерального директора компании Red Wings Владимира Рубцова.

«Наших туристов было около150 человек. Мы сегодня должны вывезти на Red Wings в Санкт-Петербург, а затем отправим в Москву и Екатеринбург», — пояснил Рубцов.

По словам гендиректора Red Wings, россияне, которые захотят остаться, будут обеспечены проживанием и питанием.

С четверга, 15 декабря, авиакомпания iFly отменила или перенесла все свои рейсы в Египет. В связи со сложившейся ситуацией Росавиация начала разработку альтернативных авиарейсов.

Ранее сообщалось, что Tez Tour вернет деньги не сумевшим вылететь в Египет клиентам. Рейсы невозможно выполнить из-за введенных ограничений на полеты и запретов на использование воздушного пространства Турции, Иордании, Саудовской Аравии

Также авиакомпания iFly перенесла задержанные во Внуково рейсы в Египет на 16 декабря.