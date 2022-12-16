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«Известия»: турецкие обменники могут выдать россиянам валюту благодаря переводу через СБП

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Depositphotos

Турецкие обменники стали предлагать россиянам новый способ конвертации средств в валюту, по которому можно отправить деньги на счет компании в российском банке по СБП, а затем в офисе за границей получить наличную валюту. Об этом пишет газета «Известия», ссылаясь на объявления, появившиеся в профильных Telegram-каналах.

В публикации отметили, что в одном из обменников предлагали перевести рубли по СБП на счет, после чего получить наличную валюту в офисе в Алании. Еще одним вариантом является оформление доставки наличной валюты, если будет совершаться обмен на сумму более 30 тыс. рублей.

Еще одна компания предложила обменять деньги по такой же схеме в Стамбуле, Анталье и Алании. Также от нее есть еще один вариант обмена средств, согласно которому предлагается передача наличных рублей в офисе обменника в Москве, после чего валюту можно получить в Турции.

Эксперты рынка указали на то, что такие схемы могут быть мошенническими и несут в себе высокие риски. Кроме того, при личных встречах жертва может получить фальшивые деньги во время обмена или человека могут и вовсе ограбить.

19 сентября в пресс-службе платежной системы «Мир» заявили, что зарубежные партнеры самостоятельно принимают решение — проводить операции с российскими картами или нет. В связи с этим турецкие банки-эквайеры, обеспечивающие прием карт «Мир» на территории страны, имеют право отклонять операции по картам попавших под западные санкции банков.

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