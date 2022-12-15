Минобрнауки: практически половина выпускников вузов России работают не по специальности

Почти 50% выпускников вузов РФ не трудятся по специальности, которая получена в ходе учебы, заявил статс-секретарь — заместитель министра науки и высшего образования России Петр Кучеренко. Об этом сообщает ТАСС.

«Сегодня мы сталкиваемся с тем, что порядка 47% выпускников вузов не работают по специальности, серьезно встает проблема профориентирования, понятно, что она должна происходить до того, как молодой человек выбирает тот или иной вуз», — сказал Кучеренко.

По его словам, чаще всего студент, находясь под давлением ряда факторов, не знает, как он дальше будет строить карьеру. Может решить ситуацию, считает Кучеренко, программа «Стажер Минобрнауки России».

В программе уже зарегистрировали около 400 человек на участие в проекте, при этом потенциальный охват может достичь порядка 67 тыс. человек.

В октябре заместитель главы Совета безопасности России Дмитрий Медведев призвал не отказываться от нынешней системы высшего образования в России. По его словам, Запад блокировал ряд позитивных процессов, развиваемых в области научно-технического сотрудничества и в образовательной сфере.