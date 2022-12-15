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«Известия»: Роскачество нашло запрещенные компоненты в 95% детских новогодних наборов

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Проверка детских новогодних наборов представителями Роскачества указала, что в более чем в 95% сладких наборов содержатся вещества, запрещенные к употреблению детьми. Об этом сообщает газета «Известия».

По сведениям представителей надзорного ведомства, в конфетах и шоколаде разных российских брендов нашли присутствие канцерогенных гидрогенизированных масел. Речь в том числе о пальмовых маслах и различные консервантах.

Кроме того, в подарках выявили серные гидроксиды и сорбат калия.

Заместитель руководителя Роскачества Елена Саратцева, ни на одной упаковке не предусмотрено информации, что продукты запрещены к употреблению детьми.

В ведомстве добавили, что вопрос наличия не рекомендованных для детей компонентов в подобных наборах не урегулирован и нет нарушения российского законодательства.

Ранее эксперт предложил не добавлять жвачку и карамель в сладкий подарок детям на Новый год.

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