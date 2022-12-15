«Ъ»: перевозчики попросили Росавиацию отменить запрет на рейсы через Сирию

Ряд авиакомпаний, которые выполняют рейсы в Египет, направили обращение в Росавиацию с просьбой отменить запрет на полеты через Сирию. Об этом сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

Информацию предоставили источники в авиаотрасли и близкие к Минтрансу собеседники. Запрет на полеты действует почти 10 лет.

Предварительно, запрос об отмене поддержали авиакомпании NordWind, «Икар» и iFly. Уточняется, что эти авиакомпании столкнулись с проблемами в осуществлении рейсов в Египет. Причиной стало то, что Турция, Иордания, Саудовская Аравия, Эритрея и Йемен ограничили воздушный коридор лайнерам с двойной регистрацией.

Поясняется, что перевозчики в своем обращении попросили предоставить доступ к воздушной трассе над Сирией протяженностью менее чем в 300 км.

Ранее сообщалось, что Финляндия ежемесячно теряет €1,5 млн в связи с запретом полетов над Россией. Finnair совершает рейсы в Азию через Южный Кавказ и Северный полюс, из-за чего самолетам приходится находиться в небе на несколько часов дольше.