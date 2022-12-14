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«Ведомости»: продажи лекарств от гриппа в России выросли втрое за последние две недели

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Depositphotos

По данным исследователей Tinkoff Data, которые провели анализ транзакций более 26 млн клиентов банка, с 28 ноября по 11 декабря россияне купили втрое больше препаратов от гриппа по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщается на сайте газеты «Ведомости».

В публикации отмечается, что при подсчете аналитики принимали во внимание препараты «Тамифлю», «Осельтамивир», «Номидес», «Инфлюцеин», «Гриптера», «Занамивир» и «Реленза».

В общей сложности траты за 2022 год составили около 4,1 млрд руб. Больше всего лекарств купили в Калмыкии и Смоленской области (по 40%), а также Кабардино-Балкария (39%).

По данным системы цифровой маркировки «Честный знак», за эти две недели в аптеках было продано до 9,7 млн упаковок лекарств от гриппа и ОРВИ, это на 12% больше, чем в предыдущие недели, говорится в публикации.

Ранее руководитель Министерства здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко заявил, что более половины россиян, которые сегодня обращаются за медицинской помощью, приходят к врачам из-за гриппа и ОРВИ.

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