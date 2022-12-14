Hart van Nederland: голландские операторы не отключат газ и электричество неплательщикам зимой

Голландские поставщики газа и электричества не будут отключать неплательщиков зимой и ранней весной. Более того, даже уже отключенным неплательщикам будут подавать газ и электричество, если средняя температура будет опускаться ниже 0°С на протяжении двух дней. Об этом сообщает газета Hart van Nederland.

В публикации отмечается, что данная мера предназначена для того, чтобы «обеспечить теплом даже тех, кто не может позволить себе обогрев жилищ из-за выросших цен на энергоносители».

Издание отмечает, что данное решение действует с 1 октября 2022 года по 1 апреля 2023 года. Отключать от электричества будут только тех, кого заподозрят в мошенничестве и воровстве.

Ранее стало известно, что США получили возможность менять цены на электричество в Европе, так как регион многократно увеличил закупки сжиженного природного газа (СПГ) из Штатов.

По данным Forbes, из-за отсутствия серьезных альтернатив в получении топлива европейские страны обратились к поставкам из США. Для этого в регионе взводятся приемные терминалы и прочая инфраструктура.