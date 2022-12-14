В ЦБ заявили о снижении инфляционных ожиданий россиян до 12,1% в декабре

Инфляционные ожидания россиян снизились в декабре на 0,1%, до 12,1%. Об этом сообщается в данных, которые подготовил «инФОМ» по заказу Центробанка.

Согласно опросу «Измерение инфляционных ожиданий и потребительских настроений на основе опросов населения», ожидаемая населением России годовая инфляция в декабре составляет 12,1%. Месяцем ранее этот показатель был на уровне 12,2%. В октябре же он составил 12,8%.

Наблюдаемая населением инфляция в декабре также снизилась, до 16,3%. В ноябре же она составляла 17,6%.

В ЦБ спрогнозировали, что по итогам года инфляция в России будет на уровне 12-13%, а с учетом денежно-кредитной политики будет на уровне 5-7% уже в 2023 году. К плановым показателям в 4% она вернется в 2024 году.

Ранее в среду данные Росстата показали, что недельная инфляция в РФ за период с 6 по 12 декабря 2022 года составила 0,19%. Согласно информации ведомства, на прошлой неделе показатель инфляции составил 0,58%.

До этого президент РФ Владимир Путин заявил, что в России наблюдается очевидная тенденция к снижению инфляции. Как отметил Путин, спад ВВП РФ в 2022 году составит 2,9%, в следующем — 0,9%, и в дальнейшем ситуация будет только улучшаться.